Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2023 году увеличился на 12,3%

Призовой фонд турнира «Ролан Гаррос» — 2023 (Открытый чемпионат Франции) в 2023 году увеличился на 12,3% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом организаторы турнира сообщили на официальном сайте.
Призовой фонд соревнований составит € 49,6 млн. Увеличение призовых коснётся всех спортсменов, участвующих в турнире. Ожидается, что участники квалификации получат выплату почти на 12% больше, чем в 2022 году. Призовые за первые три круга турнира также возросли на 11-13%.
В среднем сумма выплат увеличивается на 12,3% на турнире и на 9,1% — в одиночном разряде «Ролан Гаррос».
В суммарном эквиваленте призовые по этапам турнира распределены следующим образом:
Первый круг — € 69 тыс., второй — € 97 тыс., третий — € 142 тыс., четвёртый — € 240 тыс.
Четвертьфинал — € 400 тыс., полуфинал — € 630 тыс.
Финал — € 1,2 млн.
Титул — € 2,3 млн.
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