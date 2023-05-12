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Александр Шевченко вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Себастьяна Баэса

Александр Шевченко вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Себастьяна Баэса
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Российский теннисист, лаки-лузер турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), Александр Шевченко пробился в третий круг соревнований, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча спортсменов завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:4).

Матч длился 1 час 45 минут. Александр Шевченко выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил шесть двойных и 24 невынужденные ошибки. На счету Себастьяна Баэса один реализованный брейк-пойнт из семи, а также две двойные и 13 невынужденных ошибок.

В матче третьего круга «Мастерса» россиянин встретится с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Их игра пройдёт в воскресенье, 14 мая.

Напомним, в качестве лаки-лузера Александр Шевченко попал сразу во второй круг основной сетки турнира.

Рим (м). 2-й круг
12 мая 2023, пятница. 14:30 МСК
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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