Публика освистала Потапову после победы над итальянкой Коччаретто в Риме
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В четверг, 11 мая, после завершения матча россиянки Анастасии Потаповой и итальянки Элизабетты Коччиаретто, публика, поддерживавшая представительницу Италии, игравшую на домашнем стадионе, освистала российскую теннисистку, попросившую зрителей быль спокойнее.
Публика в течение матча была недовольна тем, что итальянка уступает на домашнем стадионе, поэтому отвечала на все результативные действия Потаповой в матче свистом, что продолжалось, пока Коччаретто отыгрывалась со счёта 1:5 до 4:5. Зрители были громкими и выступали только против Потаповой, оказывая на спортсменку сильное давление.
После окончания матча Потапова жестами попросила итальянскую публику успокоиться. В ответ последовал громкий свист.
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