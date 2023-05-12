Публика освистала Потапову после победы над итальянкой Коччаретто в Риме

В четверг, 11 мая, после завершения матча россиянки Анастасии Потаповой и итальянки Элизабетты Коччиаретто, публика, поддерживавшая представительницу Италии, игравшую на домашнем стадионе, освистала российскую теннисистку, попросившую зрителей быль спокойнее.

Публика в течение матча была недовольна тем, что итальянка уступает на домашнем стадионе, поэтому отвечала на все результативные действия Потаповой в матче свистом, что продолжалось, пока Коччаретто отыгрывалась со счёта 1:5 до 4:5. Зрители были громкими и выступали только против Потаповой, оказывая на спортсменку сильное давление.

После окончания матча Потапова жестами попросила итальянскую публику успокоиться. В ответ последовал громкий свист.