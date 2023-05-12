Ига Свёнтек одержала 14 побед подряд в матчах с российскими теннисистками

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Эта победа стала для польской спортсменки 14-й в матчах с российскими теннисистками.
Ранее Свёнтек пять раз обыграла Дарью Касаткину, трижды одержала победу в матчах с Вероникой Кудерметовой, дважды была сильнее Екатерины Александровой и Людмилы Самсоновой, а также обыграла Веру Звонарёву. Последнее поражение от россиянки Свёнтек потерпела в 2021 году. Тогда её соперницей была Касаткина.
Напомним, Свёнтек уверенно вышла в третий круг турнира в Риме, где ей предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.
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