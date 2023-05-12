Маррей обсудит со своей командой участие в «Ролан Гаррос» — 2023

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей заявил, что обсудит со своей командой возможное участие в «Ролан Гаррос» — 2023.
«Я всё ещё хотел бы сыграть, но мы договорились, что поговорим с командой и примем решение после турнира в Риме. Это то, чего я хотел, посмотреть, как я чувствую свою игру, как я чувствую себя физически, как я справляюсь в некоторых более длительных матчах, прежде чем принимать окончательное решение. Мы обсудим это в ближайшие дни», — приводит слова Маррея Sky Sports.
В матче первого круга «Мастерса» в Риме Маррей со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграл бывшей девятой ракетке мира итальянцу Фабио Фоньини.
«Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт с 28 мая по 11 июня в Париже.
- 12 мая 2023
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