Карен Хачанов уступил Грегуару Барреру во втором круге «Мастерса» в Риме

11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче второго круга россиянин уступил французскому теннисисту Грегуару Барреру (63-й номер рейтинга ATP) в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (4:7).
Встреча продолжалась два часа и 35 минут.
На счету Хачанова семь эйсов, одна ошибка на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из семи (57%). Французский теннисист подал шесть эйсов, допустил пять ошибок на подаче и реализовал четыре из десяти заработанных брейк-пойнтов.
В следующем круге Баррер сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло (24-й номер посева).
Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, приехавший защищать титул.
- 12 мая 2023
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