Анна Калинская обыграла Элисе Мертенс и вышла в третий круг грунтового турнира в Риме

57-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго круга 24-летняя россиянка оказалась сильнее представительницы Бельгии Элисе Мертенс (25-й номер посева). Встреча продолжалась два часа и 33 минуты и завершилась победой Калинской в трёх партиях со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Калинская трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 заработанных брейк-пойнтов (50%). На счету Мертенс девять эйсов, 11 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Калинской на турнире в Риме станет победительница матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Ясмине Паолини (Италия).