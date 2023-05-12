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Анна Калинская обыграла Элисе Мертенс и вышла в третий круг грунтового турнира в Риме

Анна Калинская обыграла Элисе Мертенс и вышла в третий круг грунтового турнира в Риме
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57-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго круга 24-летняя россиянка оказалась сильнее представительницы Бельгии Элисе Мертенс (25-й номер посева). Встреча продолжалась два часа и 33 минуты и завершилась победой Калинской в трёх партиях со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Калинская трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 заработанных брейк-пойнтов (50%). На счету Мертенс девять эйсов, 11 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Калинской на турнире в Риме станет победительница матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Ясмине Паолини (Италия).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2023, пятница. 17:05 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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