Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Риме, переиграв итальянку Лизу Пигато

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия).
В матче второго круга Касаткина, получившая восьмой номер посева на турнире, встречалась с итальянкой Лизой Пигато, получившей уайлд-кард от организаторов. Игра продолжалась один час и 11 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.
Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три ошибки на подаче и реализовала семь из девяти заработанных брейк-пойнтов (78%). На счету Пигато ни одного эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных (30%).
За выход в четвёртый круг турнира в Риме Дарья поспорит с представительницей Австрии Юлией Грабер.
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Достижения 16-летней Мирры Андреевой.
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