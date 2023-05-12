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Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Риме, переиграв итальянку Лизу Пигато

Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Риме, переиграв итальянку Лизу Пигато
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Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия).

В матче второго круга Касаткина, получившая восьмой номер посева на турнире, встречалась с итальянкой Лизой Пигато, получившей уайлд-кард от организаторов. Игра продолжалась один час и 11 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три ошибки на подаче и реализовала семь из девяти заработанных брейк-пойнтов (78%). На счету Пигато ни одного эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных (30%).

За выход в четвёртый круг турнира в Риме Дарья поспорит с представительницей Австрии Юлией Грабер.

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2023, пятница. 19:30 МСК
Лиза Пигато
Италия
Лиза Пигато
Л. Пигато
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Достижения 16-летней Мирры Андреевой.

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