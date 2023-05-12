Екатерина Александрова уступила Камиле Джорджи во втором круге турнира в Риме

22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия).

В матче второго круга Александрова, получившая 15-й номер посева на турнире, уступила итальянке Камиле Джорджи (37-е место мирового рейтинга) в двух сетах со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась один час и 29 минут.

На счету итальянской теннисистки по три эйса и двойных ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из семи. Александрова дважды подала навылет, допустила шесть ошибок на подаче и реализовала один из трёх брейк-пойнтов.

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира женского одиночного разряда составляет € 3,5 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

Достижения 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой: