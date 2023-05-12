Селиваненко — о поражении Хачанова в Риме: Баррер выиграл самые важные мячи на тай-брейке

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении 11-й ракетки мира Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Риме. Россиянин уступил французу Грегуару Барреру (63-е место) со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (4:7).

«Равный матч, в котором всё определилось на тай-брейке решающего сета, где Грегуар смог выиграть наиболее важные мячи. Грегуар из числа игроков, которые прошли долгий путь через череду фьючерсов и челленджеров и, добравшись до основных сеток больших турниров, готовы играть на победу с любыми из лидеров тура», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Турнир категории «Мастерс» проходит в Риме с 10 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 7 705 780.