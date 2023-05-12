Ольховский — о поражении Хачанова от Баррера: Карен не успел восстановиться после Мадрида

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский назвал причину поражения 11-й ракетки мира Карена Хачанова в матче второго круге «Мастерса» в Риме с французом Грегуаром Баррером (63-е место). Россиянин уступил в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (4:7).

«Я думал, что Хачанов легко обыграет француза, но, видимо, он не успел восстановиться после турнира в Мадриде. В Мадриде большая высота, тяжёлые условия, и Карен там неплохо сыграл в одиночном разряде, а потом выиграл парный турнир, поэтому времени восстановиться было не так много. Я думаю, если бы матч проходил завтра, Карен бы победил», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Турнир категории «Мастерс» проходит в Риме с 10 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 7 705 780.