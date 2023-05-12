Новак Джокович высказался о победе над Этчеверри в матче второго круга турнира в Риме

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в матче второго круга турнира категории «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Матч продолжался 1 час и 52 минуты и завершился победой серба в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Во время первого сета Джокович испытывал проблемы со здоровьем и выпил таблетку.

«Всегда немного сложно играть с кем-то в первый раз. Он специалист по грунтовым кортам. Он начал лучше меня, я начал довольно медленно, но к концу первого сета я нашёл свой ритм. Второй сет был хорош, особенно последние три или четыре гейма. Я доволен тем, как завершил матч.

Моё состояние? Ты всегда ведёшь себя так, как будто ты готов на 100 процентов. Это не всегда так, но вы хотите показать своему противнику, что вы будете бороться за каждый мяч. Я думаю, именно это и произошло, это своего рода кошки-мышки, такое бывает на грунте», — приводит слова Джоковича ATP Tour.