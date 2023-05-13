Ольховский — о победе Сафиуллина над Кордой: второй сет мог быть очень лёгким
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский выразил мнение, что волнение помешало 103-й ракетке мира, российскому теннисисту Роману Сафиуллину одержать более уверенную победу над 22-летним американцем Себастьяном Кордой (22-й номер посева) в матче второго круга турнира категории «Мастерс», который проходит в Риме (Италия). Россиянин победил в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
«Сафиуллин молодец, одержал хорошую победу. Мне кажется, что второй сет мог быть очень лёгким, он имел хорошее преимущество в счёте. Видно было, что он волновался и иногда делал простые ошибки. Надо отдать должное Роману, он сумел собраться и победить сильного игрока», — приводит слова Ольховского ТАСС.
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