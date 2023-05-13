Свёнтек — о Надале: хочу видеть его в игре, но не хочу видеть, как он испытывает боль

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала проблемы со здоровьем испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который снялся с «Мастерса», проходящего в Риме (Италия).
«Я большой поклонник Рафы. Конечно, я хотела бы, чтобы он мог играть. Но, честно говоря, я очень, очень уважаю то, какой он воин. Он всегда старается давить, становиться лучше, играть лучше и просто пытается соревноваться на самом высоком уровне.
Но, с другой стороны, я не знаю, с какой болью он живёт. Я не хочу видеть, как он страдает. Я отчасти предвзята, потому что хотела бы видеть, как он играет, но, с другой стороны, я знаю, что если он действительно будет испытывать боль, то видеть его в таком состоянии будет совсем не хорошо.
Я просто надеюсь, что он будет здоров и счастлив. Это похоже на главную цель, что бы ни случилось с теннисом», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.
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