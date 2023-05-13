Гауфф: чувствую, что могу изменить игру, этот сезон может стать решающим

Пятая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что текущий сезон должен стать очень важным для её карьеры.
«Я чувствую, что в этом сезоне мы действительно можем изменить то, как я играю. Чувствую, что это решающий год для меня. Поэтому думаю, что хочу научиться быть агрессивной.
Я довольно успешно играла так, как играла раньше. Но цель не в том, чтобы вечно оставаться в топ-10. Цель — быть первым номером рейтинга и выигрывать турниры «Большого шлема». Чтобы перейти на следующий уровень, я чувствую, что именно такие решения я должна принимать, так что я должна научить свой мозг быть более решительным», — приводит слова Гауфф Tennis Majors.
В третьем круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), Гауфф сыграет с чешкой Мари Боузковой.
- 13 мая 2023
-
01:05
-
00:34
-
00:06
- 12 мая 2023
-
23:53
-
23:33
-
23:18
-
23:03
-
22:54
-
22:37
-
22:24
-
22:04
-
21:42
-
20:55
-
20:43
-
20:06
-
19:34
-
19:12
-
18:41
-
17:38
-
17:24
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:49
-
16:40
-
16:15
-
15:52
-
15:47
-
15:19
-
14:56
-
14:41
-
14:17
-
14:00
-
13:41
-
13:40