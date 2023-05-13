Гауфф: чувствую, что могу изменить игру, этот сезон может стать решающим

Пятая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что текущий сезон должен стать очень важным для её карьеры.

«Я чувствую, что в этом сезоне мы действительно можем изменить то, как я играю. Чувствую, что это решающий год для меня. Поэтому думаю, что хочу научиться быть агрессивной.

Я довольно успешно играла так, как играла раньше. Но цель не в том, чтобы вечно оставаться в топ-10. Цель — быть первым номером рейтинга и выигрывать турниры «Большого шлема». Чтобы перейти на следующий уровень, я чувствую, что именно такие решения я должна принимать, так что я должна научить свой мозг быть более решительным», — приводит слова Гауфф Tennis Majors.

В третьем круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), Гауфф сыграет с чешкой Мари Боузковой.