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«Просто кошмар». Новак Джокович недоволен качеством корта на «Мастерсе» в Риме

«Просто кошмар». Новак Джокович недоволен качеством корта на «Мастерсе» в Риме
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович по ходу своего стартового матча выразил недовольство качеством грунтового корта на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В частности, Джокович был недоволен тем, что грунт собирался в кучки на задней линии, где игроки постоянно двигались.

«Корт – просто кошмар. Полный кошмар», — сказал Джокович судье на вышке.

Напомним, в стартовом для себя матче в Риме действующий чемпион Джокович со счётом 7:6 (7:5), 6:2 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Следующим соперником Новака станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров (26).

Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Они продлятся до 21 мая.

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