Жозе Моуринью подошёл к Джоковичу за автографом после его матча на «Мастерсе» в Риме

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после просмотра стартового матча 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) подошёл к игроку за автографом.
Момент попал в объективы камер. Моуринью попросил Джоковича подписать его бейсболку. После того, как Новак выполнил просьбу, легенды спорта обнялись.
Фото: пресс-служба турнира в Риме
Фото: пресс-служба турнира в Риме
Фото: пресс-служба турнира в Риме
Фото: пресс-служба турнира в Риме
Напомним, в стартовом для себя матче в Риме действующий чемпион Джокович со счётом 7:6 (7:5), 6:2 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Следующим соперником Новака станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров (26).
Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Они продлятся до 21 мая.
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