Жозе Моуринью подошёл к Джоковичу за автографом после его матча на «Мастерсе» в Риме

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после просмотра стартового матча 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) подошёл к игроку за автографом.

Момент попал в объективы камер. Моуринью попросил Джоковича подписать его бейсболку. После того, как Новак выполнил просьбу, легенды спорта обнялись.

Фото: пресс-служба турнира в Риме

Фото: пресс-служба турнира в Риме

Фото: пресс-служба турнира в Риме

Фото: пресс-служба турнира в Риме

Напомним, в стартовом для себя матче в Риме действующий чемпион Джокович со счётом 7:6 (7:5), 6:2 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Следующим соперником Новака станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров (26).

Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Они продлятся до 21 мая.