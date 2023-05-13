Фото: роскошная Мария Шарапова рекламирует фирму, сдающую в аренду частные самолёты

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова приняла участие в рекламной фотосессии для компании, предоставляющей в аренду частные самолёты.
«Как же мне понравилось создавать эти прекрасные фото для Air Charter Service. Ностальгический, старый Голливуд, чёрно-белые ощущения. Настроение: посадка в самолёт и начало собственного приключения. И добираться до новой точки стильно», — подписала фото Шарапова.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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