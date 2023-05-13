Видео: итальянские фанаты поддерживают Янника Синнера в костюмах морковок

Итальянские фанаты пришли на стартовый матч первой ракетки страны Янника Синнера на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) в костюмах морковок.
Напомним, в матче второго круга восьмой номер рейтинга ATP Синнер (8) со счётом 6:1, 6:4 обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (Q). В следующем раунде Янник сразится с представителем России Александром Шевченко (LL).
21-летний Синнер – чемпион семи турниров на уровне ATP, Янник выходил в четвертьфиналы на всех турнирах «Большого шлема». Синнер с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти. По ходу прошедшего сезона Синнер и Пьятти расстались.
Отметим, что Синнер является официальным амбассадором итальянского модного дома Gucci.
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