Видео: итальянские фанаты поддерживают Янника Синнера в костюмах морковок

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Итальянские фанаты пришли на стартовый матч первой ракетки страны Янника Синнера на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) в костюмах морковок.

Напомним, в матче второго круга восьмой номер рейтинга ATP Синнер (8) со счётом 6:1, 6:4 обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (Q). В следующем раунде Янник сразится с представителем России Александром Шевченко (LL).

21-летний Синнер – чемпион семи турниров на уровне ATP, Янник выходил в четвертьфиналы на всех турнирах «Большого шлема». Синнер с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти. По ходу прошедшего сезона Синнер и Пьятти расстались.

Отметим, что Синнер является официальным амбассадором итальянского модного дома Gucci.