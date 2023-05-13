Карлос Алькарас: вновь быть первым в мире — это здорово, но для меня ничего не изменится

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что после турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) вновь станет первой ракеткой мира.

«Для меня это ничего не меняет. Конечно, вновь быть первым в мире — это здорово, но для меня ничего не изменится. Я буду играть в Риме с полной самоотдачей, как обычно. Самый серьёзный соперник для меня — это я сам. Возможно, это так не только для меня, но и для других теннисистов. В первую очередь нужно контролировать себя и свои эмоции, а затем смотреть на соперника», — приводит слова Алькараса ASAP Sports.

Напомним, сегодня, 13 мая, Алькарас сыграет с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом в матче второго круга турнира в Риме. Встреча начнётся в 14:30 мск.