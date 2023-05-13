Первый матч Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Риме прерван из-за дождя

Первый матч олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) прерван из-за дождя.

Напомним, во втором круге Рима шестой сеяный Рублёв встречается с 59-й ракеткой мира, словаком Алексом Молчаном. Спортсмены успели отыграть 5 минут, первый гейм остался за россиянином.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Алекс Молчан во втором круге «Мастерса» в Риме.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Рублёва. Единственный предыдущий поединок Рублёва с Молчаном был в полуфинале недавнего турнира в Баня-Луке, сразу после титула Андрея на «Мастерсе» в Монте-Карло. Россиянин тогда взял верх в двух сетах — 6:2, 6:4.