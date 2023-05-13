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«Я не понимаю, как на нём играть». Сорана Кырстя пожаловалась на качество корта в Риме

«Я не понимаю, как на нём играть». Сорана Кырстя пожаловалась на качество корта в Риме
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34-я ракетка мира, румынская теннисистка Сорана Кырстя пожаловалась на качество грунтового покрытия на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Это произошло по ходу её матча с Еленой Остапенко (20) во втором круге соревнований. Сорана потерпела в нём поражение со счётом 3:6, 6:3, 2:6. По ходу поединка у румынки возник диалог с судьей на вышке.

Кырстя: состояние корта неприемлемое. Я могу поговорить с официальным представителем турнира? Потому что на этом корте играть невозможно. По всему корту «разрывы». Я не понимаю, как они позволяют нам играть здесь.
Судья: лишь в одном месте был плохой отскок.
Кырстя: нет, по всему корту. Это безумие. Я не понимаю, как играть на таком корте.

Стоит отметить, что недовольство качеством подготовки кортов в Риме выражал и лидер мужского рейтинга, серб Новак Джокович.

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