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Новак Джокович: я очень уважаю и Алькараса, и Медведева, но Надаль — мой главный соперник

Новак Джокович: я очень уважаю и Алькараса, и Медведева, но Надаль — мой главный соперник
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил, кого считает своим величайшим соперником – Рафаэля Надаля или Карлоса Алькараса.

«Я не могу называть никого, кроме Надаля. Он мой главный соперник, пока я и он в строю. Надаль всегда будет моим главным соперником. Независимо от рейтинга или того, что происходит в туре. У нас такая история противостояния и всего остального… Конечно, я очень уважаю Алькараса. При этом он ведь в туре только несколько лет, да и в нём есть другие игроки, такие как Медведев. С ним у меня была отличная история сражений. Но Надаль и я… Наша история насчитывает столько времени, так что Надаль определённо впереди», — приводит слова Джоковича Marca со ссылкой на эфир Tennis TV.

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