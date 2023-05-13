Руне: до первого места в рейтинге всего шесть шагов. Но это много, когда ты в топ-10

Седьмая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне рассказал о том, что стремится занять первое место в мировом рейтинге.

«До первой строчки в рейтинге всего шесть шагов (улыбается). Когда ты седьмой в мире, может показаться, что шесть мест — это немного, но когда ты в топ-10, это очень много. Я должен совершенствоваться каждый день настолько, насколько это возможно. Хочу осуществить мечту и стать первой ракеткой мира. Но одно дело знать, что делать, другое — быть готовым к этому. Сейчас я сосредоточен на этом вопросе. Верю, что однажды возглавлю рейтинг», — приводит слова Руне La Nacion.

Накануне Руне одержал победу в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с французом Артюром Филом.