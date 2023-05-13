Анастасия Потапова – Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга Рима

Сегодня, 13 мая российские теннисистки Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира) и Анастасия Потапова (25-я ракетка мира) сразятся в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Поединок поставлен вторым запуском на корте Грэндстэнд и начнётся приблизительно в 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Вероника Кудерметова в третьем круге турнира в Риме.
|1
|2
|3
|
|
Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Кудерметовой. Из трёх предыдущих матчей между девушками два состоялись в прошлом году. На харде в Мельбурне в трёх сетах победила Вероника, а в финале грунтового турнира в Стамбуле уверенно выиграла Анастасия. А почти две недели назад, 30 апреля, они сыграли на аналогичной стадии в Мадриде. Там Кудерметова победила со счётом 7:6(3), 5:7, 6:3, тот поединок продлился практически три часа.
- 13 мая 2023
-
14:12
-
13:56
-
13:54
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
11:39
-
11:31
-
11:10
-
10:42
-
10:37
-
10:29
-
10:23
-
10:08
-
09:49
-
09:33
-
09:00
-
08:00
-
01:05
-
00:34
-
00:06
- 12 мая 2023
-
23:53
-
23:33
-
23:18
-
23:03
-
22:54
-
22:37
-
22:24
-
22:04
-
21:42
-
20:55
-
20:43
-
20:06