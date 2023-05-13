Анастасия Потапова – Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга Рима

Сегодня, 13 мая российские теннисистки Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира) и Анастасия Потапова (25-я ракетка мира) сразятся в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Поединок поставлен вторым запуском на корте Грэндстэнд и начнётся приблизительно в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Вероника Кудерметова в третьем круге турнира в Риме.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Кудерметовой. Из трёх предыдущих матчей между девушками два состоялись в прошлом году. На харде в Мельбурне в трёх сетах победила Вероника, а в финале грунтового турнира в Стамбуле уверенно выиграла Анастасия. А почти две недели назад, 30 апреля, они сыграли на аналогичной стадии в Мадриде. Там Кудерметова победила со счётом 7:6(3), 5:7, 6:3, тот поединок продлился практически три часа.