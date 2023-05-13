Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв стартовал на грунтовом «Мастерсе» в Риме с уверенной победы

Андрей Рублёв стартовал на грунтовом «Мастерсе» в Риме с уверенной победы
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), который является последним крупным соревнованием перед «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:3, 6:4 обыграл представителя Словакии Алекса Молчана (59-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 19 минут (без учёта небольшого перерыва из-за дождя в первом сете). На счету Рублёва два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. На счету Молчана один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

В третьем раунде Рима Рублёв сразится с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27).

Рим (м). 2-й круг
13 мая 2023, суббота. 13:50 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Алекс Молчан
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Материалы по теме
Рублёв уже в третьем круге Рима! Медведев, Потапова и Кудерметова готовятся. LIVE!
Live
Рублёв уже в третьем круге Рима! Медведев, Потапова и Кудерметова готовятся. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023