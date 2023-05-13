Андрей Рублёв стартовал на грунтовом «Мастерсе» в Риме с уверенной победы

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), который является последним крупным соревнованием перед «Ролан Гаррос» — 2023.
В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:3, 6:4 обыграл представителя Словакии Алекса Молчана (59-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 19 минут (без учёта небольшого перерыва из-за дождя в первом сете). На счету Рублёва два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. На счету Молчана один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
В третьем раунде Рима Рублёв сразится с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27).
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