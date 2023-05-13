Барти: трудно найти человека, который не хотел бы вновь увидеть Халеп на корте

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти высказалась о допинговом деле двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» румынки Симоны Халеп.

«Я люблю Симо и уважаю её. Мы общались в течение года, и я узнавала, как у неё дела. Она исключительный человек. Я действительно искренне надеюсь, что у неё будет возможность высказаться и объяснить свою точку зрения, потому что в каждой истории есть две стороны. Трудно найти человека, который не хотел бы вновь видеть её на корте, занимающейся своим любимым делом», — приводит слова Барти The Guardian.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе прошлого года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг. Заседание по её делу должно состояться 30 мая.