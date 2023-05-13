Рублёв: рад, что смог закончить матч с Молчаном до дождя. Это большая удача
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Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над словацким спортсменом Алексом Молчаном (59-я ракетка мира) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Я рад, что смог закончить игру до дождя. Теперь могу отдохнуть, завтра тоже буду отдыхать. Мне не нужно ждать окончания дождя, когда мы сможем продолжить. Это большая удача. А большинству теннисистов только предстоит играть (смеётся)», — сказал Рублёв после матча.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рублёва. В третьем раунде турнира в Риме россиянин сразится с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27).
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