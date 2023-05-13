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Видеообзор уверенной победы Андрея Рублёва на старте грунтового «Мастерса» в Риме

Видеообзор уверенной победы Андрея Рублёва на старте грунтового «Мастерса» в Риме
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Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), который является последним крупным соревнованием перед «Ролан Гаррос» — 2023.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

В матче второго круга Рублёв (6) со счётом 6:3, 6:4 обыграл представителя Словакии Алекса Молчана (59-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 19 минут (без учёта перерыва из-за дождя в первом сете).

В третьем раунде турнира в Риме Рублёв сразится с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27).

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