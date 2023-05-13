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Даниил Медведев — Эмиль Руусувуори: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев — Эмиль Руусувуори: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 13 мая, чемпион US Open — 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вступит в борьбу за титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Его первым соперником стал 43-я ракетка мира, представитель Финляндии Эмиль Руусувуори. Поединок поставлен четвёртым запуском на корте имени Пьетранджели (Николы) и начнётся приблизительно в 19:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Эмиль Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 2-й круг
13 мая 2023, суббота. 20:15 МСК
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
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Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По личным встречам теннисистов Медведев ведёт со счётом 1-0. Даниил уверенно обыграл Эмиля прошлой осенью на харде, в 1/16 финала турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) — 6:3, 6:2.

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