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Карлос Алькарас вернётся на первую строчку в рейтинге ATP 22 мая

Карлос Алькарас вернётся на первую строчку в рейтинге ATP 22 мая
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас вернётся на первое место в рейтинге теннисистов мира ATP в следующий понедельник, 22 мая.

Алькарас вышел на корт турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), он играет во втором круге с Альбертом Рамос-Виньоласом, также представляющим Испанию. В любом случае вторая ракетка мира получит минимум 10 очков за участие в матче и обгонит в лайф-рейтинге сербского теннисиста Новака Джоковича, текущего лидера рейтинга ATP. До старта встречи первую и вторую ракетку мира разделяло пять очков.

Новак Джокович защищает титул на «Мастерсе» в Риме, поэтому спортсмен не сможет набрать больше 1000 очков рейтинга.

Первое место в рейтинге ATP для Карлоса Алькараса будет означать, что теннисист выйдет на старт турнира «Ролан Гаррос» – 2023 в качестве первого сеяного соревнований.

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