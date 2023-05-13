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Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в своём стартовом матче на «Мастерсе», проходящем в Риме (Италия). Во втором круге турнира спортсмен обыграл в двух сетах другого испанского теннисиста, Альберта Рамос-Виньоласа. Матч завершился со счётом 2:0 (6:4, 6:1).

Рим (м). 2-й круг
13 мая 2023, суббота. 17:20 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Карлос Алькарас, который в лайф-рейтинге поднялся на первое место в списке ракеток мира, выполнил два эйса, реализовал 4 брейк-пойнта из 12, а также допустил одну двойную и восемь невынужденных ошибок. На счету его соперника один эйс, один реализованный брейк-пойнт из двух, одна двойная и 12 невынужденных ошибок.

В матче третьего круга Алькарас встретится либо с чехом Иржи Легечкой, либо с венгром Фабианом Марожаном.

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