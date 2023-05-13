Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в своём стартовом матче на «Мастерсе», проходящем в Риме (Италия). Во втором круге турнира спортсмен обыграл в двух сетах другого испанского теннисиста, Альберта Рамос-Виньоласа. Матч завершился со счётом 2:0 (6:4, 6:1).

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Карлос Алькарас, который в лайф-рейтинге поднялся на первое место в списке ракеток мира, выполнил два эйса, реализовал 4 брейк-пойнта из 12, а также допустил одну двойную и восемь невынужденных ошибок. На счету его соперника один эйс, один реализованный брейк-пойнт из двух, одна двойная и 12 невынужденных ошибок.

В матче третьего круга Алькарас встретится либо с чехом Иржи Легечкой, либо с венгром Фабианом Марожаном.