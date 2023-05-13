Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Поделиться
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в своём стартовом матче на «Мастерсе», проходящем в Риме (Италия). Во втором круге турнира спортсмен обыграл в двух сетах другого испанского теннисиста, Альберта Рамос-Виньоласа. Матч завершился со счётом 2:0 (6:4, 6:1).
Рим (м). 2-й круг
13 мая 2023, суббота. 17:20 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Карлос Алькарас, который в лайф-рейтинге поднялся на первое место в списке ракеток мира, выполнил два эйса, реализовал 4 брейк-пойнта из 12, а также допустил одну двойную и восемь невынужденных ошибок. На счету его соперника один эйс, один реализованный брейк-пойнт из двух, одна двойная и 12 невынужденных ошибок.
В матче третьего круга Алькарас встретится либо с чехом Иржи Легечкой, либо с венгром Фабианом Марожаном.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
18:54
-
18:45
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
16:45
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:10
-
15:07
-
14:52
-
14:12
-
13:56
-
13:54
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
11:39
-
11:31
-
11:10
-
10:42
-
10:37
-
10:29
-
10:23
-
10:08
-
09:49
-
09:33
-
09:00
-
08:00
-
01:05
-
00:34
-
00:06
Партнерский контент