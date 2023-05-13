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Алькарас — о старте в Риме: Альберт Рамос-Виньолас, особенно на грунте, тяжёлый соперник

Алькарас — о старте в Риме: Альберт Рамос-Виньолас, особенно на грунте, тяжёлый соперник
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свой старт на турнире серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия).

«Это было нелегко. Первый раунд каждого турнира действительно тяжёлый, и, конечно, Альберт Рамос-Виньолас, особенно на грунте, действительно тяжёлый соперник. Мне пришлось очень быстро адаптировать свою игру, чтобы добиться успеха. Условия тоже были непростыми: дождь, ожидание весь день. Я не знал, буду ли я играть или нет. Но я действительно доволен своим выступлением в конце и действительно счастлив, что смогу сыграть в следующем раунде», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Ранее Карлос Алькарас одержал в двух сетах второго круга турнира свою 12-ю победу подряд.

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