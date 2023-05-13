Фото: Янник Синнер на «Мастерсе» в Риме десять лет назад

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер поделился фотографией с турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), сделанной ровно десять лет назад, в 2013 году. Тогда первый теннисист Италии был только зрителем на соревнованиях.
Фото: Личный архив Янника Синнера
Янник Синнер впервые выступил на домашнем «Мастерсе» спустя пять лет с момента, запечатлённого на фотографии: в 2018 году спортсмен выходил на корты Рима в статусе 96-й ракетки Италии. С этого турнира Синнер всегда принимал участие в «Мастерсе», постепенно улучшая свои позиции в национальной команде: в 2019 году он был 24-м теннисистом Италии, в 2020 году — уже четвёртым. На турнир в Риме в 2021 и 2022 годах Синнер выходил в качестве второй ракетки страны. И в 2023 году 21-летний спортсмен является лидером итальянского тенниса.
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