Видеообзор уверенного старта Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Риме

В субботу, 13 мая, вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно стартовал на «Мастерсе» в Риме (Италия), одержав победу над другим представителем Испании, Альбертом Рамос-Виньоласом в двух сетах второго круга.

«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с видеообзором победы Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Риме.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Уже 22 мая, в понедельник, после завершения итальянского «Мастерса», Карлос Алькарас официально возглавит рейтинг лучших ракеток мира ATP. До старта турнира испанца от первой ракетки мира серба Новака Джоковича отделяло пять очков. Сербский теннисист на «Мастерсе» в Риме защищает титул чемпиона прошлого года.