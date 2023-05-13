Гарсия — об эмоциях на корте: иногда бывает трудно. Я стараюсь, но ничего не получается

Четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о сложном эмоциональном состоянии на теннисных турнирах.

«Смог ли подбодрить перерыв из-за дождя после первого сета? Мы с Бертраном Перре, тренером, хорошо поговорили о душевном состоянии. Сразу после перерыва было несколько хороших моментов, но довольно быстро вернулись глупые ошибки. Я сама себя закопала. Была ли я расстроена? Так было довольно долго. Иногда бывает трудно (плачет). Я стараюсь, но ничего не получается.

Меня тяготят ожидания? Да, так и есть. Они негативно сказываются на том, что я делаю на корте. Просто потому что мне небезразлично то, что я делаю. Я прилагаю усилия, чувствую, что делаю всё правильно, и хочу довести это до конца. Но, когда я выхожу на корт, всё, что получалось на тренировках, уже не работает. Потом хотелось бы разобраться почему, хотя бы для того, чтобы научиться контролировать ситуацию и на неё влиять. Но нет, меня затягивает всё глубже и глубже. Вместо того чтобы приносить удовольствие, происходящее на корте превращается в кошмар», — приводит слова теннисистки L’Équipe.