Гарсия — об эмоциях на корте: иногда бывает трудно. Я стараюсь, но ничего не получается

Четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о сложном эмоциональном состоянии на теннисных турнирах.
«Смог ли подбодрить перерыв из-за дождя после первого сета? Мы с Бертраном Перре, тренером, хорошо поговорили о душевном состоянии. Сразу после перерыва было несколько хороших моментов, но довольно быстро вернулись глупые ошибки. Я сама себя закопала. Была ли я расстроена? Так было довольно долго. Иногда бывает трудно (плачет). Я стараюсь, но ничего не получается.
Меня тяготят ожидания? Да, так и есть. Они негативно сказываются на том, что я делаю на корте. Просто потому что мне небезразлично то, что я делаю. Я прилагаю усилия, чувствую, что делаю всё правильно, и хочу довести это до конца. Но, когда я выхожу на корт, всё, что получалось на тренировках, уже не работает. Потом хотелось бы разобраться почему, хотя бы для того, чтобы научиться контролировать ситуацию и на неё влиять. Но нет, меня затягивает всё глубже и глубже. Вместо того чтобы приносить удовольствие, происходящее на корте превращается в кошмар», — приводит слова теннисистки L’Équipe.
- 14 мая 2023
-
00:41
-
00:20
- 13 мая 2023
-
23:54
-
22:53
-
22:20
-
22:01
-
21:28
-
21:03
-
20:45
-
19:30
-
19:08
-
18:54
-
18:45
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
16:45
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:10
-
15:07
-
14:52
-
14:12
-
13:56
-
13:54
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
11:39
-
11:31
-
11:10
-
10:42