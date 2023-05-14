Алькарас: я читаю матчи лучше, чем в прошлом году. Этот год для меня совершенно другой

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об ощущениях от турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), а также прокомментировал свои взаимоотношения с тренером, Хуан-Карлосом Ферреро.

«Я сейчас совершенно другой игрок, чем год назад, у меня больше опыта. И я провёл отличные матчи. Я сильно вырос благодаря этому. Я также стал более зрелым, читаю матчи лучше, чем в прошлом году. Этот год для меня совершенно другой.

Каково ждать матч под угрозой дождя? Это очень приятный опыт, очень долгий день, мы не знали, будем ли мы играть, и люди ждали, чтобы поддержать меня, и это было впечатляюще. Во время ожидания я посмотрел несколько видео. Сегодня я смотрел Moto GP со своим тренером и моим другом, который здесь находится.

Отношения с Ферреро выходят за рамки профессионального, это очень личные отношения. Он мой второй отец, я провожу с ним больше времени, чем со своим отцом. Иметь такие отношения — это очень позитивно. Всё, что я когда-либо делал, было благодаря ему, он сильно изменился с переходом от Зверева ко мне, оставив всё, чтобы быть со мной, и это то, что для меня было очень приятно. Без него я не сделал бы того, что сделал сегодня», — приводит слова Алькараса с пресс-конференции испанское издание Marca.