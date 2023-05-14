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Андрей Рублёв высказался о корте на турнире в Риме

Андрей Рублёв высказался о корте на турнире в Риме
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о кортах на турнире в Риме после победы над словаком Алексом Молчаном в матче второго круга со счётом 6:3, 6:4.

«Это были тяжелые условия, но я думаю, что сыграл хорошо. Мне действительно нравятся более медленные корты, особенно в такую погоду, как эта, холодную и дождливую. Мне это нравится ещё больше, потому что у меня больше времени», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В третьем круге Рублёв сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной, который в своём матче второго круге обыграл аргентинца Гидо Пелью (6:0, 7:6 (7:4)).

Напомним, Рублёв и Давидович-Фокина дважды встречались в личных поединках: на грунтовом «Ролан Гаррос» в 2020 году и на харде в Дубае в 2023 году. Оба матча завершились победой россиянина.

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