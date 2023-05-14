Андрей Рублёв высказался о корте на турнире в Риме

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о кортах на турнире в Риме после победы над словаком Алексом Молчаном в матче второго круга со счётом 6:3, 6:4.
«Это были тяжелые условия, но я думаю, что сыграл хорошо. Мне действительно нравятся более медленные корты, особенно в такую погоду, как эта, холодную и дождливую. Мне это нравится ещё больше, потому что у меня больше времени», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
В третьем круге Рублёв сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной, который в своём матче второго круге обыграл аргентинца Гидо Пелью (6:0, 7:6 (7:4)).
Напомним, Рублёв и Давидович-Фокина дважды встречались в личных поединках: на грунтовом «Ролан Гаррос» в 2020 году и на харде в Дубае в 2023 году. Оба матча завершились победой россиянина.
- 14 мая 2023
-
04:04
-
00:41
-
00:20
- 13 мая 2023
-
23:54
-
22:53
-
22:20
-
22:01
-
21:28
-
21:03
-
20:45
-
19:30
-
19:08
-
18:54
-
18:45
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
16:45
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:10
-
15:07
-
14:52
-
14:12
-
13:56
-
13:54
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
11:39
-
11:31
-
11:10