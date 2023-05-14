Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) в шестой игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 продолжатся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим, третий круг. Расписание матчей шестого игрового дня

Юлия Грабер (Австрия) — Дарья Касаткина (Россия) — начало матча в 12:00 мск.

Каролина Мухова (Чехия) – Камила Джорджи (Италия) – начало матча в 12:00 мск.

Мария Саккари (Греция) – Маркета Вондроушова (Чехия) – начало матча в 12:00 мск.

Кори Гауфф (США) — Мари Боузкова (Чехия) – начало матча приблизительно в 13:30 мск.

Ига Свёнтек (Польша) – Леся Цуренко (Украина) – начало матча приблизительно в 13:30 мск.

Паула Бадоса (Испания) – Марта Костюк (Украина) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Виктория Азаренко (Беларусь) – Мэдисон Кис (США) – начало матча не ранее 16:00 мск.

Барбора Крейчикова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия) – начало матча приблизительно в 17:30 мск.

Донна Векич (Хорватия) – Людмила Самсонова (Россия) – начало матча не ранее 18:00 мск.

Анна Калинская (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – начало матча не ранее 20:00 мск.