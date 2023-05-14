Даниил Медведев рассказал, почему его особенно восхищает игра Новака Джоковича на грунте

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему его особенно восхищает игра 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича на грунтовом покрытии.

«Мне нравится наблюдать за Новаком на грунте, потому что в каком-то смысле его игра не на 100% подходит для этого покрытия. И у него отличные результаты на грунте: пять титулов здесь (Медведев ошибся, на самом деле у Джоковича шесть титулов, завоёванных на «Мастерсе» в Риме. – Прим. «Чемпионата») и два на «Ролан Гаррос», несмотря на то что из-за Рафы он завоевал меньше, чем мог бы. Меня впечатляет то, как он адаптируется», — приводит слова Медведева Eurosport.fr.