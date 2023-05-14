Джокович: выражать свои чувства — это не слабость. Слёзы дают ощущение освобождения

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выразил мнение, что спортсменам следует чаще делиться своими чувствами и переживаниями.

«Думаю, важно понимать, что все мы люди и все мы проходим через трудности, вызовы, препятствия. Не быть в порядке — это нормально. Я где-то видел это высказывание. Это простая мудрость жизни. Многие считают, что, если ты хорош и силён в своём деле, ты всегда должен быть на вершине.

Когда вы сталкиваетесь с трудностями, особенно если вы мужчина, вас будут судить и критиковать за слабость. Если вы попытаетесь выразить свои чувства, вас тоже осудят, потому что считается, что делиться чувствами — это признак слабости. Мне кажется, что всё наоборот. Слёзы дают прекрасное чувство освобождения», — приводит слова Джоковича Internazionali BNL d'Italia.