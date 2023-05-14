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Арина Соболенко опубликовала милое селфи из Рима с экс-хоккеистом Кольцовым

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместное фото из Рима (Италия) с бойфрендом – бывшим хоккеистом сборной Беларуси, а ныне ассистентом тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константином Кольцовым.

«Как я могла уехать из Рима, не попробовав это удивительное мороженое», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, Соболенко провалила выступление на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме. В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла победительнице Australian Open – 2020 американке Софье Кенин (нынешняя 134-я ракетка мира).

Далее в расписании Соболенко значится выступление на «Ролан Гаррос» — 2023. В прошлом году она дошла на нём только до третьего круга.