Ушёл из жизни 13-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Оуэн Дэвидсон
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12 мая на 80-м году жизни в Техасе скончался 13-кратный чемпион турниров «Большого шлема» австралийский теннисист Оуэн Дэвидсон. Об этом сообщил Международный зал теннисной славы, членом которого являлся Дэвидсон.
Дэвидсон успешно играл как в парном разряде, так и миксте. Из 13 титулов на ТБШ 11 он завоевал в миксте и два — в парах. В числе прочих он играл в паре с легендарной Билли Джин Кинг, вместе они завоевали восемь титулов ТБШ.
«Наши сердца разбиты, но мы находим покой в прекрасных воспоминаниях, которые можем разделить с нашим ушедшим другом», — написала в социальных сетях Билли Джин Кинг.
Отметим, что Дэвидсон добивался серьёзных результатов и в одиночном разряде. К примеру, в 1966 году он дошёл до полуфинала Уимблдона.
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