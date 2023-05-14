Эмма Радукану показала, как проходит её восстановление после многочисленных операций

Чемпионка US Open – 2021 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях новые фото. Эмма показала, как проходит её восстановление после многочисленных операций.
Напомним, Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках, а также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе.
«Краткий обзор на моё выздоровление», — подписала фото Радукану.
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Радукану точно не выступит на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, её участие в US Open – 2023 также находится под вопросом.
Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В последующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.
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