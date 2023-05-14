Свёнтек: соперничество с такой хорошей теннисисткой, как Соболенко, мотивирует

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о соперничестве с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

«Соперничество с такой хорошей теннисисткой, как Соболенко, мотивирует. Это заставляет меня всегда быть наготове и держит в тонусе. Я действительно была поражена в прошлом году, когда играла против Эшли Барти. Тогда я испытала схожие ощущения», — приводит слова Свёнтек Tennis Infinity.

Сегодня, 14 мая, Свёнтек сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Начало встречи — в 13:30 мск.

Ранее Свёнтек проиграла Соболенко в финале турнира в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу белорусской теннисистки.