Свёнтек: соперничество с такой хорошей теннисисткой, как Соболенко, мотивирует
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о соперничестве с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.
«Соперничество с такой хорошей теннисисткой, как Соболенко, мотивирует. Это заставляет меня всегда быть наготове и держит в тонусе. Я действительно была поражена в прошлом году, когда играла против Эшли Барти. Тогда я испытала схожие ощущения», — приводит слова Свёнтек Tennis Infinity.
Сегодня, 14 мая, Свёнтек сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Начало встречи — в 13:30 мск.
Ранее Свёнтек проиграла Соболенко в финале турнира в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу белорусской теннисистки.
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