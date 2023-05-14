Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, какой итальянской едой балует себя на турнире в Риме

Даниил Медведев рассказал, какой итальянской едой балует себя на турнире в Риме
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какими итальянскими блюдами балует себя во время приезда на грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, на старте текущего розыгрыша Медведева (3) ждёт встреча с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (43-я ракетка мира).

«В первый день мы с женой отправились в ресторан «Тартуфи», где было много трюфеля. Там можно класть их на каждое блюдо, это было довольно мило.

В Италии вообще много хорошей еды – не только в Риме. Наверное, тирамису. По-моему, здесь невозможно найти плохое тирамису. Мне интересно, возможно ли это вообще. Я, по-моему, уже два съел», — сказал Медведев в эфире Tennis TV.

Материалы по теме
Касаткина сражается в Риме! Медведев, Калинская и Самсонова готовятся. LIVE!
Live
Касаткина сражается в Риме! Медведев, Калинская и Самсонова готовятся. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023