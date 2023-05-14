Даниил Медведев рассказал, какой итальянской едой балует себя на турнире в Риме
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какими итальянскими блюдами балует себя во время приезда на грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Напомним, на старте текущего розыгрыша Медведева (3) ждёт встреча с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (43-я ракетка мира).
«В первый день мы с женой отправились в ресторан «Тартуфи», где было много трюфеля. Там можно класть их на каждое блюдо, это было довольно мило.
В Италии вообще много хорошей еды – не только в Риме. Наверное, тирамису. По-моему, здесь невозможно найти плохое тирамису. Мне интересно, возможно ли это вообще. Я, по-моему, уже два съел», — сказал Медведев в эфире Tennis TV.
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