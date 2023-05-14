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Медведев: мы с Рублёвым знаем, что можем положиться друг на друга. Это приятно осознавать

Медведев: мы с Рублёвым знаем, что можем положиться друг на друга. Это приятно осознавать
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как крестины дочери Алисы отразились на его отношениях с Андреем Рублёвым. Рублёв стал крестным отцом дочери Медведева.

«Да, у нас с Андреем отличная связь, и, я думаю, с годами она становится всё крепче. Ведь в теннисе вы не можете знать наверняка, как сложатся ваши отношения. Всё-таки мы все друг с другом соревнуемся. Так что с некоторыми игроками ещё с юниорских времён, скажем так, мы стали менее близки по разным причинам. Каждый человек живёт своей взрослой жизнью, чего на юниорском уровне не было. Здесь собралось около 60 игроков, но не происходит того, что они все держатся вместе.

Что касается Рублёва, он становился всё сильнее и сильнее на протяжении многих лет. Мы просто отличные друзья и знаем, что можем положиться друг на друга. Это действительно здорово, приятно осознавать», — сказал Медведев в эфире Tennis TV.

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