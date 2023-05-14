Андрей Чесноков: Елена Рыбакина возьмёт реванш у Анны Калинской

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече российской теннисистки Анны Калинской с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Калинская одержала очень хорошую победу, Мертенс на земле тащит все мячи. Матч Рыбакиной я тоже видел, ей было очень сложно играть в первом круге, соперница доставила ей очень много проблем. Пройдя такой матч, она будет играть гораздо лучше. Мне кажется, Калинской будет очень сложно играть против Рыбакиной, которая сейчас набирает хороший ход, Лена будет фаворитом, на мой взгляд.

Калинская обыграла Рыбакину в прошлом их матче. Рыбакину можно обыграть в первом круге; когда она его проходит, потом её победить очень сложно. Думаю, она возьмёт реванш. Я знаю, что, когда она играла в Мадриде, у неё была аллергия, ей было непросто дышать, но сейчас всё должно быть в порядке», — приводит слова Чеснокова ТАСС.