Новак Джокович — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Рима

Сегодня, 14 мая, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович сразится с бывшим третьим номером рейтинга ATP болгарином Григором Димитровым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 15:00 мск. Отметим, что в расписание турнира может вмешаться дождь.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Григор Димитров в третьем круге «Мастерса» в Риме.
Счёт личных встреч теннисистов — 10-1 в пользу Джоковича. Единственную победу над сербом Димитров одержал на грунте «Мастерса» в Мадриде в 2013 году. С тех пор Новак уже девять матчей подряд у него выиграл, в том числе в третьем круге Australian Open в этом сезоне.
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