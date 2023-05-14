Кори Гауфф: на турнире в Риме принимаю всё так, как оно есть. Я расслаблена
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём настрое на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).
«На этом турнире я принимаю всё так, как оно есть. Я расслаблена. Если я выиграю или проиграю, приняв верное для себя решение, я думаю, что должна довольствоваться этим. Прошлая неделя получилась не самой лучшей. Я чувствовала, что оказалась ниже своего уровня, а в такой ситуации единственное, что тебе остаётся, — это подняться», — приводит слова Гауфф Tennis Majors.
Напомним, сегодня, 14 мая, Гауфф сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой в матче третьего круга турнира в Риме. Начало матча — в 14:00 мск. В матче второго круга Гауфф уверенно обыграла казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву.
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